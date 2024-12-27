в связи с нарушениями требований пожарной безопасности прекращена деятельность частного пансионата в поселке Управленческий

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Прокуратурой Красноглинского района г. Самары проведена проверка в отношении ООО «Близкие люди», осуществляющего деятельность в сфере социального обслуживания престарелых и инвалидов.

Совместно со специалистами ГУ МЧС России по Самарской области установлено, что в здании и помещениях, где было организовано проживание свыше 80 подопечных лиц, выявлены множественные нарушения требований пожарной безопасности, создающие прямую угрозу жизни и здоровью людей.

В связи с тем, что представление об устранении нарушений закона организацией в полном объеме не было удовлетворено, прокуратурой района соответствующее исковое заявление в интересах граждан направлено в суд.

По итогам его рассмотрения решением Красноглинского районного суда г. Самары частному пансионату «Вечерние беседы» установлен запрет осуществлять социальную деятельность в сфере круглосуточного пребывания престарелых и инвалидов до полного устранения выявленных нарушений.

После вступления решения суда в законную силу обеспечено его полное исполнение. Все подопечные переселены для проживания в другие места социального обслуживания, пансионат прекратил работу.