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В Ставропольском районе машина со взрослыми и детьми провалилась под лед
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В Ставропольском районе машина со взрослыми и детьми провалилась под лед

2 марта 2025 23:43
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В Ставропольском районе машина со взрослыми и детьми провалилась под лед

2 марта спасатели Поисково-спасательного подразделения «Красная Глинка» проводили спасательные работы в Ставропольском районе в русле реки Волга. В затоне Ширчик, при попытке переправиться на остров Ширяевский, провалился под лед легковой автомобиль.

В салоне автомобиля находились четыре человека, двое из них дети. Вызов спасателям поступил в 15.25. Для оказания помощи от спасательной станции вышел аэроглиссер «Север». Пострадавших приняли на борт спасательного судна и доставили на спасательную станцию. Медицинская помощь не потребовалась. В 16.30 спасательные работы были окончены. Спасатели напоминают об опасности выхода на лед.

Фото: ПСС по Самарской области

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