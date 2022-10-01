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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Ставропольском районе машина перевернулась в кювет, двое пострадавших

1 октября 2022 12:56
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В Ставропольском районе машина перевернулась в кювет, двое пострадавших

 

30 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек. 

Одно из ДТП произошло в Ставропольском районе в 10:30. Женщина-водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Лада Ларгус», двигалась по автодороге Тольятти - Димитровград, со стороны с. Кириловка в направлении с. Мусорка. В пути следования не справилась с рулевым управлением, нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего допустила съезд в правый кювет по ходу движения с дальнейшим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала женщина-водитель и пассажир 1984 года рождения, им назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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