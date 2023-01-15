В Ставропольском районе 18-летний водитель перевернул машину в кювет

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14 января на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло на территории Ставропольского района, 18-летний водитель (водительский стаж с 03.12.2022 года, за превышение установленной скорости движения привлекался к административной ответственности 22 раза), управляя автомобилем «Volkswagen Polo», двигался по автодороге «Димитровград-Узюково-Тольятти». На 19,3 км автодороги нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Жителям Ульяновска – водителю и пассажиру 2004 года рождения врачами назначено амбулаторное лечение.