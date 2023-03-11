В Советском районе Самары водитель сбил женщину

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10 марта 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 06:15 час. в Советском районе Самары. Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «Nissan Almera», следовал по ул. 22 Партсъезда со стороны ул. Ставропольская. При совершении правого поворота на ул. Антонова Овсеенко в районе дома № 46В по ул. 22 Партсъезда, допустил наезд на пешехода – женщину 1971 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомашины. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.