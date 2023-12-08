В Советском районе Самары водитель сбил пожилую женщину

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7 декабря на территории региона зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в 17:30 час. в Советском районе г. Самара. 43-летний водитель, находясь за рулем автомашины Renault, двигался задним ходом по внутридворовому проезду ул. Физкультурная в направлении 1-го Безымянного переулка. В пути следования напротив дома №6, в нарушение требований п.8.12 ПДД РФ, допустил наезд на 76-летнюю женщину-пешехода. С места происшествия женщина доставлена в медицинское учреждение, ей назначено амбулаторное лечение.