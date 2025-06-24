В Советском районе Самары 10-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

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23 июня зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими. Сотрудниками ГАИ выявлено 283 нарушения ПДД РФ, в том числе - правил перевозки детей и управление ТС с признаками опьянения.

В Советском районе Самары 41-летний водитель, управляя а/м Suzuki SX4, двигался по ул. Дыбенко со стороны ул. Карбышева в направлении ул. Советской Армии. В пути следования возле дома №94 допустил наезд на 10-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть на велосипеде.

Велосипедисту медиками после осмотра рекомендовано амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО