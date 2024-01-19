В снежном плену на дороге в Алексеевском районе оказались заблокированы 23 автомобиля

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17 января спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области во главе с начальником службы проводили спасательные работы в Алексеевском районе на 110 километре трассы М-5. При скорости ветра в 20 м/с на дороге образовались снежные заносы. Движение транспорта было остановлено.

В снежном плену на дороге оказались заблокированы 23 автомобиля. У многих водителей заканчивалось топливо. В 10.25 для оказания помощи отправилась дежурная смена спасателей в количестве 5 человек на двух автомобилях повышенной проходимости и снегоходе. Продукты питания и топливо к заблокированному на трассе автотранспорту спасатели доставляли на снегоходе. Два человека из-за поломки двигателя автомобиля обратились за помощью к спасателям и были переправлены на снегоходе, а затем переданы сотрудникам центра медицины катастроф. В 17.30 спасательные работы на 110 километре трассы М-5 были окончены. Помощь оказывалась совместно с сотрудниками Центра медицины катастроф, МЧС и МВД.

Фото: ПСС по Самарской области