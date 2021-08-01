В Шигонском районе погиб водитель трактора опрокинувшегося в кювет  

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31 июля в Шигонском районе около поселка Луговской во время движения трактор опрокинулся в кювет.

Водитель (1955 года рождения) получил травмы не совместимые с жизнью.

"Для извлечения тела погибшего из деформированной кабины транспортного средства требовалась помощь спасателей. В 18.10 на место происшествия отправился Поисково-спасательный отряд города Сызрань. Используя гидравлический, разжим спасателям удалось извлечь тело водителя из аварийного транспортного средства. В 20.55 работы на месте ДТП были окончены", - сообщили в пресс-службе ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО