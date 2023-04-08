Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская
В Самаре наводят порядок на территории бульвара по ул. Чернореченская
В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах
В МЧС напомнили о правилах безопасной езды на электросамокатах
8 апреля – День российской анимации
8 апреля – День российской анимации
Число безработных в России с начала года сократилось на 23 тысячи
Число безработных в России с начала года сократилось на 23 тысячи
В Самаре в период ремонта путепровода «139 км» по улице Земеца организуют пути объезда
В Самаре в период ремонта путепровода «139 км» по улице Земеца организуют пути объезда
В Шенталинском районе женщина ударила сожителя ножом в живот
В Шенталинском районе женщина ударила сожителя ножом в живот
В российских магазинах заканчиваются игры «Монополия»
В Шигонском районе машина улетела в кювет, пострадала женщина
В Шигонском районе машина улетела в кювет, пострадала женщина
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.4
1.73
EUR 90.29
2.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии выступит Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова
В Самаре прошел первый санитарный средник в рамках месячника по благоустройству
День Российской анимации пройдет в Историческом парке в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Шигонском районе машина улетела в кювет, пострадала женщина

8 апреля 2023 11:46
159
В Шигонском районе машина улетела в кювет, пострадала женщина

7 апреля 2023 года  на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек. 

Одно из ДТП произошло в Шигонском районе в 20:00. Женщина-водитель 1981 года рождения,  управляя автомобилем ВАЗ 210930, двигалась по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» со стороны п. Волжский Утёс в направлении с. Шигоны. На 49 км указанной автодороги не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением, допустила съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием.  В результате ДТП пострадала женщина-пассажир 1979 года рождения, госпитализирована в медицинское учреждение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ДТП в Сызранском районе пострадали трое
07 апреля 2023, 12:44
В ДТП в Сызранском районе пострадали трое
С места происшествия в медицинское учреждение доставлена женщина-водитель и два ее пассажира. Происшествия
393
В Тольятти водитель сбил 17-летнего велосипедиста
07 апреля 2023, 11:34
В Тольятти водитель сбил 17-летнего велосипедиста
Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. Происшествия
327
Два грузовика столкнулись в Сызранском районе
05 апреля 2023, 11:50
Два грузовика столкнулись в Сызранском районе
С места происшествия госпитализирован водитель автомашины «DAF». Происшествия
511
В центре внимания
Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета «Победа».
7 апреля 2023  20:50
Помощь ветеранам, участникам СВО и их семьям, сохранение исторической памяти: Дмитрий Азаров провел заседание оргкомитета "Победа"
1054
6 апреля врегионе началось двухдневное расширенное выездное совещание с участием глав муниципалитетов и министров областного Правительства.
7 апреля 2023  18:18
Самарская область удерживает лидерские позиции в реализации нацпроектов и выполнении госпрограмм
421
Глава региона отметил, что сегодня, когда наши солдаты сражаются против неонацистов в ходе СВО, День Победы приобретает особый смысл.
7 апреля 2023  15:49
Дмитрий Азаров: "Сегодня уроки истории – это живая реальность, которая разворачивается на наших глазах"
478
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
7 апреля 2023  13:11
В Самарской области подано более 75 тысяч заявлений на оформление Карты жителя
437
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
7 апреля 2023  10:59
8 апреля в Самаре пройдет первый субботник в рамках месячника по благоустройству
329
Весь список