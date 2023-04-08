В Шигонском районе машина улетела в кювет, пострадала женщина

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7 апреля 2023 года на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП, в которых пострадали 11 человек.

Одно из ДТП произошло в Шигонском районе в 20:00. Женщина-водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 210930, двигалась по автодороге «Сызрань-Шигоны-Волжский Утес» со стороны п. Волжский Утёс в направлении с. Шигоны. На 49 км указанной автодороги не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, не справилась с управлением, допустила съезд в левый по ходу своего движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП пострадала женщина-пассажир 1979 года рождения, госпитализирована в медицинское учреждение.