В Сергиевском районе произошло ДТП, погиб водитель автомобиля

Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на месте автоаварии.

Сегодня утром, 12 ноября, в 6 часов 54 минуты в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе -112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1078 км трассы М-5. К месту вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2107 и микроавтобуса Hyundai.

В результате автоаварии, к сожалению, погиб водитель ВАЗ 2107, пассажир госпитализирован в Сергиевскую центральную районную больницу. Наши специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобилей, деблокирование погибшего, стабилизацию транспортного средства.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"