III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
III Областная выставка научно-технического творчества состоится в Самаре
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Самара вводит единый транспортный билет «Тройка» с оплатой в городах РФ и онлайн
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Генетики выяснили, что жители Самары на 33,53% хуже переносят наркоз
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
Организованные службой занятости профтуры на предприятия помогают студентам выбрать будущее место работы
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
XXIII Всероссийская молодежная Самарская конкурс-конференция по оптике, лазерной физике и физике плазмы открыла свои двери
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
77% покупателей жилья в новостройках выбирали квартиры с предложениями от застройщиков
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
В Госдуме предложили ввести регулирование цен на авиабилеты в праздники
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
Стали известны подробности преступления, жертвами которого стали бывший мэр Самары Виктор Тархов и его супруга
В Сергиевском районе произошло ДТП, погиб водитель автомобиля

12 ноября 2025 11:50
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на месте автоаварии.

Сегодня утром, 12 ноября, в 6 часов 54 минуты в пожарно-спасательный отряд № 40 филиал государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» по системе -112 поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1078 км трассы М-5. К месту вызова был направлен автомобиль первой помощи пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции. По прибытии было установлено, что произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ 2107 и микроавтобуса Hyundai.

В результате автоаварии, к сожалению, погиб водитель ВАЗ 2107, пассажир госпитализирован в Сергиевскую центральную районную больницу. Наши специалисты провели аварийно-спасательные работы: отключение системы электропитания автомобилей, деблокирование погибшего, стабилизацию транспортного средства.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Новости по теме
К сожалению, в результате ДТП пострадал водитель, он госпитализирован.
11 ноября 2025, 19:33
На автодороге Похвистнево – Клявлино LADA Priora съехала в кювет и перевернулась
Водитель погибла на месте ДТП
11 ноября 2025, 19:02
В Самарской области 18-летняя девушка, управляя "Приорой", врезалась в металлическое ограждение
В Тольятти в жилой зоне водитель сбил 88-летнюю женщину
11 ноября 2025, 12:31
В Тольятти в жилой зоне водитель сбил 88-летнюю женщину
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
