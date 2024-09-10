В Сергиевском районе произошел съезд в кювет двух грузовых автомобилей

Пожарные-спасатели участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия.
9 сентября в 16:38 на 1086 километре трассы М-5 произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем диспетчеру пожарно-спасательного отряда № 40 ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение. На место вызова был направлен дежурный караул в количестве 3 человек пожарно-спасательной части № 109 Отряда № 40, а также бригада медицинской скорой помощи и сотрудники территориальной Госавтоинспекции.
По прибытии было установлено, что произошел съезд в кювет двух грузовых автомобилей: SITRAK и DAF.
В ДТП пострадал один человек. Госпитализирован.