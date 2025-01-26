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В Сергиевском районе полицейские изъяли у местного жителя два свертка наркотика

26 января 2025 12:55
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В Сергиевском районе полицейские изъяли у местного жителя два свертка наркотика

Оперуполномоченным группы по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России по Сергиевскому району поступила информация о том, что 43-летний житель городского поселения Суходол может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Полицейские задержали подозреваемого на улице. При общении мужчина заметно нервничал. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили в кармане его куртки два свертка с порошкообразным веществом. Изъятое вещество направили на экспертизу, а мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Проведенное в Экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Самарской области исследование показало, что вещество является одним из производных наркотического средства N-метилэфедрона, в крупном размере.

В ходе допроса ранее не судимый задержанный пояснил, что приобрел наркотик через мессенджер и, получив его путем «закладки», хранил для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Теги: Стоп Наркотик

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