В Сергиевском районе перевернулся КАМАЗ

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9 августа на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадало 8 человек, 2 - скончалось.



Одно из ДТП произошло в Сергиевском районе. В 11:20 час. 33-летний водитель, управляя КАМАЗом в составе полуприцепа цистерны двигался по автодороге «Кинель-Черкассы-Урал», при совершении маневра поворота на автомобильную дорогу М-5 Урал в направлении г. Уфа нарушил правила расположения на проезжей части и допустил опрокидывание транспортного средства на левый бок. Водитель доставлен в медицинское учреждение.