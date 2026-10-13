В Сергиевском районе два огнестрельных оружия и 94 патрона изъяли у охотника

К сотрудникам уголовного розыска отдела МВД России по Сергиевскому району поступила оперативная информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту боеприпасов.

С целью проверки данной информации полицейские провели осмотр частного домовладения 55-летнего мужчины.

В присутствии понятых, сотрудники уголовного розыска обнаружили и изъяли предметы, внешне схожие с оружием и патроны к нему, которые находились в сейфе, принадлежащем домовладельцу. Изъятое оперативники направили на исследование.

По заключению экспертов, изъятым являются два огнестрельных оружия и патроны различного калибра в количестве 94 штук, пригодные для производства выстрелов.

Задержанный мужчина пояснил полицейским, что ранее у него имелось действующее разрешение на хранение данного оружия и боеприпасов, которые он приобрёл в специализированных торговых организациях с целью охоты. Мужчина пояснил, что когда срок разрешения на хранение оружия закончился, он не счёл необходимым его продлевать, хотя понимал, что нарушает закон.

Следственным отделением Отдела МВД России по Сергиевскому району в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов). Расследование продолжается.

Сотрудники полиции напоминают: лица, добровольно сдавшие предметы вооружения, освобождаются от уголовной ответственности. Если у вас имеются незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества, их необходимо сдать в ближайший отдел полиции!