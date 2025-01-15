В Сергиевске горел гараж на площади 150 квадратных метров - сгорели 8 машин

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Сегодня в селе Сергиевск горел гараж на площади 150 квадратных метров. Сгорели 8 машин.

Для тушения пожара создавались 2 звена газодымозащитной службыСегодня в 12 часов 10 минут на пункт связи пожарно-спасательного отряда № 40 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» Сергиевского района поступило сообщение о том, что в селе Сергиевск горит гараж.

К месту вызова были направлены три пожарных расчета из пожарно-спасательных частей №№ 109 и 176 Отряда № 40 и один пожарный расчет пожарной части № 175 ООО «Промгазсервис» поселка городского типа Суходол.

Уже на месте было установлено, что горит гараж на площади 150 квадратных метров.

Оперативно на тушение пожара были поданы 4 ствола «Б», сформированы 2 звена газодымозащитной службы.

В 12 часов 30 минут пожар был локализован, в 13 часов – объявлена ликвидация открытого горения.

К сожалению, на пожаре сгорели 8 единиц техники.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"