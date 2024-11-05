В селе Курумоч нашли троих нелегальных мигрантов

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке сотрудников спецподразделения ОМОН «Утес» и отдела эксплуатации БПЛА провели проверочное мероприятие на территории села Курумоч Волжского района.

По итогам мероприятия сотрудниками полиции выявлено трое иностранных граждан незаконно осуществляющих трудовую деятельность, двое из которых незаконно пребывали на территории Российской Федерации, вследствие чего судебным органом принято решение о выдворении указанных лиц за пределы Российской Федерации.

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателя указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), санкция

по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Подобные мероприятия на территории региона проводятся на систематической основе.