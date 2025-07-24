В селе Черноречье огнеборцы ликвидировали горение сухой травы на площади 2000 квадратных метров

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Сегодня в 10:14 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Черноречье, в коттеджном поселке «Юбилейный».

На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 158 и 78 Отряда № 46.

По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 2000 квадратных метров.

На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б» и 1 ствол высокого давления.

Полная ликвидация возгорания была объявлена в 13:55.

К счастью, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.





Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"