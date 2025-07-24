В селе Черноречье огнеборцы ликвидировали горение сухой травы на площади 2000 квадратных метров

Сегодня в 10:14 в пожарно-спасательный отряд № 46 филиала ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о возгорании сухой травы в селе Черноречье, в коттеджном поселке «Юбилейный».
На место пожара были направлены расчеты пожарно-спасательных частей №№ 158 и 78 Отряда № 46.
По прибытии было установлено, что горит сухая трава на площади 2000 квадратных метров.
На тушение пожара оперативно были поданы 2 ствола «Б» и 1 ствол высокого давления.
Полная ликвидация возгорания была объявлена в 13:55.
К счастью, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"