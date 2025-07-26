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В Саратове продолжается поиск пропавших после взрыва многоэтажки людей

26 июля 2025 10:36
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В Саратове продолжается поиск пропавших после взрыва многоэтажки людей

Семья из трех человек, которая пропала после взрыва многоэтажного дома в Саратове, выходила на связь за несколько минут до трагедии. Об этом 26 июля сообщил корреспондент «Известий».

По его словам, разбор завалов после взрыва газа в многоэтажном доме продолжается, спасатели проводят работы на верхних этажах здания. Основную часть обломков с места происшествия у входа в дом убрали ночью.

На месте взрыва продолжаются поиски пропавших людей. Из-под завалов ночью спасателям удалось извлечь тело еще одного погибшего, отметил корреспондент.

Взрыв в многоэтажном доме в Саратове произошел 25 июля. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, связанное с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Кроме того, в Саратовской области объявлен региональный режим чрезвычайной ситуации. Как отметил губернатор Роман Бусаргин, под завалами еще могут находиться люди. 26 июля объявлено днем траура в регионе. Работы проводят и в ночное время.

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