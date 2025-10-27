В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена

117

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова бизнесмена Сергея Селегеня, а также попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. По данным следствия, преступники угрожали расправой и требовали крупный выкуп. На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения, пишут «Известия».

В понедельник, 27 октября, стало известно о попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Несколько человек в масках напали на спортсмена и попытались насильно усадить его в автомобиль, однако футболисту удалось оказать сопротивление и сбежать.

Через два дня на том же месте произошло новое преступление. На этот раз злоумышленники выбрали своей целью бизнесмена Сергея Селегеня — зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Они действовали по схожей схеме и смогли поместить жертву в машину. Автомобиль тут же был объявлен в розыск, и вскоре его удалось обнаружить.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, потерпевшего принудительно посадили в машину, надели на него наручники и отобрали телефон, а затем, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою безопасность, мужчина перевел преступникам 210 тыс. рублей, пообещав, что оставшуюся сумму доставит его супруга. В этот момент действия похитителей были пресечены сотрудниками полиции.

По факту обоих инцидентов с похищениями в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и ст. 162 («Разбой») УК РФ. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых.

По показаниям задержанных, организатором преступной группы являлся человек, известный под прозвищем Слава Сатанист.

