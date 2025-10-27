Я нашел ошибку
Главные новости:
Старт станет самым массовым беговым событием года на самарской земле.
6500 участников зарегистрировались на массовый забег «Чистый спорт» в Самаре
Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.
Бывший самарский адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере
Проводятся следственные действия.
Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий в отношении девушек в Самаре
Неправильное использование этих уходовых средств может нести серьезные риски для здоровья кожи.
Дерматолог: о вреде патчей и тканевых масок в домашнем уходе
Команды-победители продолжат борьбу на окружных этапах.
Объявлены победители регионального этапа конкурса «Моя профессия – ИТ» в Самаре
Врач пришел в медицину по примеру матери, которая много лет работала медицинской сестрой.
«Земский доктор»: в Ставропольской ЦРБ начал свою профессиональную карьеру новый врач-стоматолог
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена
В финале встретились самарские рапиристы братья Бородачевы — Кирилл и Антон. Победу в решающем поединке одержал Кирилл Бородачев.
Братья Бородачевы - призеры первых всероссийских соревнований нового сезона
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
В Санкт-Петербурге злоумышленники пытались похитить футболиста «Зенита» и бизнесмена

27 октября 2025 16:47
117
На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения.

В Санкт-Петербурге злоумышленники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова бизнесмена Сергея Селегеня, а также попытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. По данным следствия, преступники угрожали расправой и требовали крупный выкуп. На данный момент подозреваемые задержаны, им изберут меру пресечения, пишут «Известия».

В понедельник, 27 октября, стало известно о попытке похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового. Несколько человек в масках напали на спортсмена и попытались насильно усадить его в автомобиль, однако футболисту удалось оказать сопротивление и сбежать.

Через два дня на том же месте произошло новое преступление. На этот раз злоумышленники выбрали своей целью бизнесмена Сергея Селегеня — зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Они действовали по схожей схеме и смогли поместить жертву в машину. Автомобиль тут же был объявлен в розыск, и вскоре его удалось обнаружить.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, потерпевшего принудительно посадили в машину, надели на него наручники и отобрали телефон, а затем, угрожая пистолетом, потребовали 10 млн рублей. Опасаясь за свою безопасность, мужчина перевел преступникам 210 тыс. рублей, пообещав, что оставшуюся сумму доставит его супруга. В этот момент действия похитителей были пресечены сотрудниками полиции.

По факту обоих инцидентов с похищениями в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело по ст. 126 («Похищение человека») и ст. 162 («Разбой») УК РФ. Всего полиция задержала пятерых подозреваемых.

По показаниям задержанных, организатором преступной группы являлся человек, известный под прозвищем Слава Сатанист

 

Фото:  pxhere.com

