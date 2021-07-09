В Самаре в ДТП пострадал ребенок-пассажир

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8 июля на территории Самарской области зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло в 08:40 в Самаре. Молодой человек 1998 года рождения, двигался на автомобиле «Lada Granta» по дублеру ул. Московское шоссе. В районе д. № 127 по Московскому шоссе, при выезде на нерегулируемой перекресток, не выполнил требования дорожного знака 2.5 (движение без остановки запрещено), вследствие чего допустил столкновение с автомобилем «Toyota», под управлением женщины 1975 года рождения.

Она пересекала дублер Московского шоссе в направлении ул. Фадеева. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля «Toyota», 2018 года рождения, ему было назначено амбулаторное лечение.