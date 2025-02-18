В Самаре в ДТП пострадали женщина и девятилетний мальчик

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Еще одно ДТП 17 февраля произошло в 11:15 в Октябрьском районе Самары.

62-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota RAV4, двигался по улице 3-я просека со стороны улицы Ново-Садовая. В пути следования, возле дома №164А по ул. Ново-Садовая, не уступил дорогу рейсовому автобусу FIAT без пассажиров, под управлением мужчины 1978 года рождения, который двигался по улице Ново-Садовая со стороны улицы Советской Армии в направлении улицы 3-я просека. После столкновения кроссовер отбросило на стоящий автомобиль ВАЗ-21104. Пассажиры ВАЗ - 38-летняя женщина и 9-летний мальчик госпитализированы.