В Самарскую область вернется метель

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В пятницу, 26 января, Самарскую область снова заметет. При этом морозы немного ослабнут. Подробности рассказали синоптики Приволжского УГМС.

Днем на улице будет преимущественно облачно и хмуро, а солнце в этот день не выглянет. Ветер подует с юго-востока со скоростью 6-11 м/с. Столбики термометров в светлое время суток покажут -5…-10 °C.

В ночь на субботу, 27 января, немного подморозит, но погода сильно не изменится. Жителей региона ожидает облачная с прояснениями погода, а небольшие осадки продолжатся. Ветер не сменит направление и подует со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит -10…-15 °C.

В конце недели приблизится очередной фронтальный раздел с запада, поэтому осадки вновь возобновятся, а температура воздуха повысится, пишет Сова.