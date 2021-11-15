В Самарскую область не пустили нелегальные груши

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В результате совместных действий сотрудников Приволжского таможенного управления, Самарской таможни и Управления Россельхознадзора по Оренбургской области была предотвращена попытка ввоза в Россию 19,2 тонн санкционной продукции.

В районе пункта пропуска МАПП Маштаково сотрудниками мобильной группы Приволжского таможенного управления и Самарской таможни было остановлено грузовое автотранспортное средство, перевозящее свежие груши. Транспортное средство следовало из Республики Казахстан. В товаросопроводительных документах и фитосанитарном сертификате страной происхождения товаров указана Республика Казахстан.

Однако в результате досмотра на упаковке были выявлены следы срыва маркировки, перемаркировки, а также имелись остатки первичной маркировки, в соответствии с которой страной происхождения груш является Польша и Бельгия. Ввоз товаров в Российскую Федерацию из этих стран запрещен в соответствии с Указом Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Кроме того, на некоторых деревянных ящиках имелась маркировка «ВЕ», что согласно стандарту - ISPM 15 свидетельствует о происхождении продукции из Республики Бельгия.

Весь товар был передан в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области.



