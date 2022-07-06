В Самарском регионе объявлен 4 класс пожароопасности лесов

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До 8 июля 2022 года местами в Самарской области сохранится высокая пожароопасность лесов - 4 класс. В частности, касается это городов Самары, Новокуйбышевска, районов - Безенчукский, Волжский, Елховский, Исаклинский, Сергиевский, Хворостянский.

В остальных районах 2 и 3 класс, но не стоит забывать, что в области действует особый противопожарный режим, сообщает облМЧС.

По оперативным данным с начала 2022 года произошло 13 лесных пожаров на площади более 61 Га, а также произошло 453 природных пожара на общей площади более 19 Га. Стоит отметить о снижении природных пожаров, в прошлом году за данный период общая площадь составила более 145 Га.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона проявлять сознательность, быть предельно осторожными с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры чтобы остановить его, и обязательно сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно) и по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).