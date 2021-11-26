В Самарском регионе наказывают злостных неплательщиков штрафов

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В течение первых дней проводимого на территории областного центра мероприятия «Должник» инспекторы подразделения по исполнению административного законодательства, участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы совместно с сотрудниками УФССП России по Самарской области установили местонахождение более 90 должников, которые не оплатили административные штрафы и не отреагировали на повестки.

Во время работы на территории Октябрьского района полицейские и приставы провели разъяснительную работу среди должников. В отношении неплательщиков составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания». Назначенный административный штраф некоторые из правонарушителей оплатили в тот же день.

Так, в ходе работы в Ленинском районе к административной ответственности привлечен мужчина 1980 года рождения, который в установленный срок не оплатил наложенный штраф за распитие алкогольной продукции на ул. Самарской. По решению суда мужчине назначено наказание в виде штрафа.

В Самарском районе областного центра привлекли к административной ответственности местного жителя 1976 года рождения, систематически не оплачивавшего назначенные штрафы за распитие алкоголя в запрещенных местах. В отношении неплательщика полицейские составили административный протокол. Должника признали виновным и назначили наказание в виде ареста на сутки. 20 часов общественно-полезных обязательных работ за аналогичное правонарушение назначили еще одному жителю Самарского района - 20-летнему молодому человеку.

Сотрудники полиции напоминают: административные штрафы должны быть уплачены своевременно. Расплатой за несознательное отношение к закону становится либо вновь назначенный штраф, только уже в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50-и часов.

Аналогичные рейды прошли в Сергиевском районе Самарской области. Сотрудники территориального отдела совместно с судебными приставами-исполнителями Отдела судебных приставов № 41 провели 3 выездных рейда по выявлению лиц, не оплативших административные штрафы в установленный законодательством срок. Так, в ходе рейдов гражданам вручались повторные квитанции взамен утерянных. Добровольно оплатили штрафы в день получения дубликатов 10 должников. В отношении 4 человек были составлены административные протоколы.