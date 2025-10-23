В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови

154

В соцсетях и пабликах Самары 23 октября распространилась новость, что якобы в общежитии Поволжского государственного колледжа произошло убийство. Для иллюстрации использовали фотографию, на которой женщина лежит в луже крови. Но эта новость оказалась фейком: никакого убийства не было, пишет Самара-КП.

«Сотрудник общежития неудачно упал и получил травму ноги», - сообщается в телеграм-канале «Война с фейками. Самара».

В министерстве образования Самарской области рассказали, что пострадавшей сразу же оказали помощь и отправили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.