В Самарской области житель Нижегородской области задержан за подделку

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В ноябре прошлого года во время несения службы на 50-м километре автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» инспекторы дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Отдела МВД России по Волжскому району остановили для проверки документов автомобиль Hyundai Elantra.

Во время административной процедуры, находящийся за рулем 29-летний мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Документ в присутствии понятых госавтоинспекторы изъяли и направили дознавателю, который назначил исследование для установления метода и способа его изготовления, а также признаков подделки. Автомобиль полицейские поместили на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен комбинированным способом: серия и номер, текст в графах нанесены с использованием струйного принтера, а элемент «RUS» выполнен трафаретным способом, т.е. имеет признаки подделки.

Со слов ранее не судимого жителя Нижегородской области, он приобрел поддельное водительское удостоверение через мессенджер.

Отделом дознания Отдела МВД России по Волжскому району мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.

Волжский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения мужчине обвинительного приговора. С учётом всех обстоятельств по делу, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.