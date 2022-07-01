В Самарской области задержали пьяного 73-летнего водителя

Я нашел ошибку
Главные новости:
После голосования определили победителей семи номинаций.  
В Самаре определили победителей проектов территориальных общественных самоуправлений 
ПСБ уже запустил комплексное банковское обслуживание населения и бизнеса.
В Херсонскую и Запорожскую области пришел российский государственный банк
Сегодня на дежурстве находятся 22 человека личного состава и 7 единиц техники.
Пoдразделения ГУ МЧС СО обеспечивают безопасность Грушинского фестиваля
Первого гостя по федеральной программе, призванной открыть новые возможности молодым людям для путешествий по России, принял ПВГУС. 
В Тольятти стартовала программа молодежного и студенческого туризма
Премия призвана поддержать проекты, решающие социально значимые проблемы. 
9 проектов из Самарской области представлены на соискание премии «Жить вместе»
121 заявление уже одобрено банками.
В Самарской области подано 159 заявлений на получение льготной ИТ-ипотеки
Марина Антимонова: партийный проект «Старшее поколение» - это территория постоянной заботы о пожилых людях
Марина Антимонова: партийный проект «Старшее поколение» - это территория постоянной заботы о пожилых людях
Теннисисты-пляжники выступили на чемпионате и первенстве России
Теннисисты-пляжники выступили на чемпионате и первенстве России
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 52.51
1.35
EUR 54.64
0.78
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области задержали пьяного 73-летнего водителя

1 июля 2022 12:48
151
В Самарской области задержали пьяного 73-летнего водителя

Находясь на маршруте патрулирования в Камышлинском районе Самарской области инспекторы ДПС МО МВД России «Клявлинский» для проверки документов остановили легковой автомобиль. За рулем транспортного средства находился 73-летний местный житель, у которого сотрудники полиции выявили явные признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения, согласно результатам которого установлено алкогольное опьянение водителя с наличием абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,621 мг/л.

Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, автомобиль поместили на специализированную стоянку.

В ходе оформления административного материала, предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения», выяснилось, что пенсионер в мае 2022 года привлекался к административной  ответственности за невыполнение требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Тогда суд назначил нарушителю административное наказание в  виде штрафа  в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок один год шесть месяцев.

Соответствующих выводов для себя правонарушитель не сделал и вновь совершил противоправное деяние. Срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция статьи предусматривает наказание с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
01 июля 2022, 13:32
В Самарском регионе в предстоящие выходные дни пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
С приближением выходных дней сотрудники ГИБДД традиционно выходят на усиленный режим несения службы. Общество
96
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
30 июня 2022, 13:29
Замена иностранных национальных водительских удостоверений граждан ДНР и ЛНР будет осуществляться без проведения экзаменов
Особый порядок будет действовать до 1 марта 2023 года. Транспорт
487
В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов
29 июня 2022, 13:46
В МВД высказались за принятие ГОСТа для электросамокатов
Об этом 28 июня заявил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин. Транспорт
365
В центре внимания
что изменится в жизни россиян с 1 июля
1 июля 2022  12:54
Что изменится в жизни россиян с 1 июля
151
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
1 июля 2022  12:34
В первый день Грушинский фестиваль посетили около 6 тысяч человек из 20 регионов
158
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
1 июля 2022  11:42
Представители Минсельхоза России высоко оценили развитие агропромышленного комплекса Самарской области
250
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
1 июля 2022  10:57
Роспотребнадзор отменил введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения
217
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
1 июля 2022  10:52
В Самарской области впервые пройдет фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
196
Весь список