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В Самарской области задержали группу наркоторговцев

23 января 2025 13:33
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В Самарской области задержали группу наркоторговцев

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области получены сведения в отношении участников преступной группы, специализирующейся на поставках прекурсоров и химических реагентов для изготовления наркотических средств и их последующего сбыта в особо крупном размере в другие регионы РФ.

В феврале 2024 года сотрудниками УФСБ при силовой поддержке ОМОН «Утёс» Управления Росгвардии по Самарской области задержаны с поличным в момент производства наркотического средства граждане России Ухов, 1996 г.р., и Андреев, 1996 г.р.

В ходе обследования земельного участка обнаружено и изъято наркотическое средство мефедрон массой более 1 кг, а также лабораторное оборудование, химические реактивы и прекурсоры.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст.228.1 УК РФ.

Решением Самарского областного суда Ухов Я.О. и Андреев Е.В. признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.228.1 и
 ч.2 ст.228.3 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком 
 15 лет и  1 месяц в исправительной колонии строгого режима каждому фигуранту. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Стоп Наркотик

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