В Самарской области за незаконный оборот оружия будут судить сельского жителя

Сотрудникам уголовного розыска поступила информация о причастности ранее не судимого 54-летнего жителя Челно-Вершинского района к незаконному хранению оружия и боеприпасов. С целью проверки полученных сведений оперуполномоченные провели осмотр места жительства мужчины, в ходе которого обнаружили и изъяли различные предметы, предположительно запрещенные к хранению без соответствующих разрешений.

Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно полученным результатам, мужчина незаконно хранил пригодные для стрельбы нарезное охотничье огнестрельное оружие с оптическим прицелом и 37 патронов.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему) задержанный признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что предметы, запрещенные к свободному обороту, ему на хранение оставил знакомый. Данная версия в настоящее время тщательно проверяется полицейскими. Подозреваемому избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Расследование продолжается.

Полиция обращается к гражданам: если у вас хранится оружие без разрешительных документов — сдайте его добровольно. Это позволит избежать уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ, предусматривающей наказание вплоть до четырёх лет лишения свободы. Сдав оружие, вы не только обезопасите себя, но и внесёте вклад в повышение безопасности общества.

*Под добровольной сдачей понимается выдача лицом предметов вооружения по собственной воле или сообщение о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения.