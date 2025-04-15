В Самарской области за два дня задержали свыше 100 лиц, находящихся в розыске

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В ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги первого этапа ОПМ «Розыск», проходившего на территории региона с 9 по 10 апреля текущего года и направленного на розыск лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыск без вести пропавших граждан и установление личности неопознанных трупов.

Как рассказал начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов: «В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности».

Полковник полиции отметил, что за время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 89 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 13 скрывшихся от органов дознания, 47 - от органов следствия, 16 - скрывшихся от суда. Среди задержанных, два лица разыскивались за незаконный оборот наркотических средств, 2- за нанесение тяжких телесных повреждений, 4 - за совершение преступлений в сфере экономики и 17 - за кражи.

Так, в Сызрани сотрудниками ППСП МУ МВД России "Сызранское" на ул. 2-я Студенческая задержан 46-летний осужденный, уклонившийся от назначенных ему судом, за хранение запрещенных веществ в крупном размере, принудительных работ. Местный житель передан инициатору розыска - УФСИН по Самарской области.

В Волжском районе сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение 56-летней женщины, неоднократно уклонявшейся от назначенной судом уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

В Самаре участковые уполномоченные полиции в Железнодорожном районе задержали ранее судимую за причинение телесных повреждений потерпевшему женщину 1979 года рождения, вновь подозреваемую в нанесении побоев и скрывшуюся от органов дознания.

В Автозаводском районе Тольятти оперуполномоченные разыскали и задержали 30-летнюю женщину, скрывающуюся от следствия и не посещающую судебные заседания, где рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении нее за неисполнение родительских обязанностей.

Павел Александрович подчеркнул: «Кроме того, полицейские установили местонахождение 10 лиц, категории без вести пропавших, из которых 9 - находились в федеральном розыске. Идентифицировано три неопознанных трупа (установлена личность)».

Так, в Куйбышевском районе сотрудники уголовного розыска разыскали 26-летнюю местную жительницу, которая в феврале текущего года ушла из дома жить к друзьям и не сообщила об этом близким.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.