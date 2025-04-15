В Самарской области за два дня задержали свыше 100 лиц, находящихся в розыске

Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени ФНС
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества от имени ФНС
В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде
В Самаре в ДТП попал подросток на электровелосипеде
С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров
С 7 по 14 апреля на территории Самарской области произошло 90 техногенных пожаров
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
Бывшая начальница отделения почты в Жигулевске возместила материальный ущерб за кражу
Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят
Руслан Пименов: Встреча с Федорищевым пошла на пользу «Крыльям», в команду верят
В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии
В Самаре незаконные действия с канализационным колодцем чуть не привели к трагедии
Минпросвещения определило время выполнения домашнего задания в начальной школе
Минпросвещения определило время выполнения домашнего задания в начальной школе
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.77
-1.23
EUR 94.16
-2.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
20 апреля в СОУНБ пройдёт музыкально-просветительская программа «Джаз для каждого»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка молодого самарского искусства
«ЗИМ Галерея»: на закрытии выставки Дарьи Емельяновой пройдет экскурсия и ярмарка картин
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за два дня задержали свыше 100 лиц, находящихся в розыске

15 апреля 2025 12:17
141
В Самарской области за два дня задержали свыше 100 лиц, находящихся в розыске

В ГУ МВД России по Самарской области подвели итоги первого этапа ОПМ «Розыск», проходившего на территории региона с 9 по 10 апреля текущего года и направленного на розыск лиц, скрывшихся от следствия, дознания и суда, розыск без вести пропавших граждан и установление личности неопознанных трупов.

Как рассказал начальник УУР ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов: «В оперативно-профилактическом мероприятии «Розыск» принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции, Госавтоинспекции, представители общественных организаций правоохранительной направленности».

Полковник полиции отметил, что за время проведения мероприятия сотрудники самарской полиции установили и задержали 89 лиц, обвиняемых, подозреваемых и подсудимых, находящихся в федеральном и межгосударственном розыске, в их числе 13 скрывшихся от органов дознания, 47 - от органов следствия, 16 - скрывшихся от суда. Среди задержанных, два лица разыскивались за незаконный оборот наркотических средств, 2- за нанесение тяжких телесных повреждений, 4 - за совершение преступлений в сфере экономики и 17 - за кражи.

Так, в Сызрани сотрудниками ППСП МУ МВД России "Сызранское" на ул. 2-я Студенческая задержан 46-летний осужденный, уклонившийся от назначенных ему судом, за хранение запрещенных веществ в крупном размере, принудительных работ. Местный житель передан инициатору розыска - УФСИН по Самарской области.

В Волжском районе сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение 56-летней женщины, неоднократно уклонявшейся от назначенной судом уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.

В Самаре участковые уполномоченные полиции в Железнодорожном районе задержали ранее судимую за причинение телесных повреждений потерпевшему женщину 1979 года рождения, вновь подозреваемую в нанесении побоев и скрывшуюся от органов дознания.

В Автозаводском районе Тольятти оперуполномоченные разыскали и задержали 30-летнюю женщину, скрывающуюся от следствия и не посещающую судебные заседания, где рассматривается уголовное дело, возбужденное в отношении нее за неисполнение родительских обязанностей.

Павел Александрович подчеркнул: «Кроме того, полицейские  установили местонахождение 10 лиц, категории без вести пропавших, из которых 9 - находились в федеральном розыске. Идентифицировано три неопознанных трупа (установлена личность)».

Так, в Куйбышевском районе сотрудники уголовного розыска разыскали 26-летнюю местную жительницу, которая в феврале текущего года ушла из дома жить к друзьям и не сообщила об этом близким.

Подобные профилактические мероприятия проводятся на территории Самарской области регулярно.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
15 апреля 2025  12:51
Более 38 тысяч квадратных метров цветников украсят Самару в 2025 году
118
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
15 апреля 2025  12:43
В Самарской области за 6 лет благоустроили 912 общественных пространств и 1825 дворовых территорий
147
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
14 апреля 2025  14:05
На должность руководителя Департамента управления имуществом Самары назначена Маргарита Шерстнева
896
назначен начальник областной Госавтоинспекции
14 апреля 2025  13:59
Назначен начальник областной Госавтоинспекции
1332
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
14 апреля 2025  13:45
Более 41,5 тысячи человек вышли на «Гагаринский» субботник в Самаре
373
Весь список