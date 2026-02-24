Я нашел ошибку
аферисты напугали тольяттинку уголовной ответственностью и забрали у нее 600 тыс. руб.
Открывается регистрация на Всероссийский форум Цифровые технологии в образовании
В Москве взорвалась машина ДПС
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами
Крупный пожар: в поселке Смышляевка горели жилой дом и частная баня
В аэропорту Самары сняли временные ограничения на полеты
Развитие жизненных ситуаций на Госуслугах продолжилось в 2026 году
Перечень разрешенных игрушек для детсадов создадут в Минпросвещения
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами

113
В Самарской области за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений с фальшивыми деньгами

В Самарской области предпринят комплекс мер в целях повышения эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр.

На территории региона за 2025 год зарегистрировано 116 преступлений по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). К уголовной ответственности привлечено 5 лиц.

По словам начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области полковника полиции Михаила Федосеева (на фото), на территории региона отмечается снижение подобного рода преступлений: «За первый месяц текущего года поддельных денежных купюр изъято на общую сумму 10 000 рублей, а за аналогичный период 2025 год — на сумму 146 000 рублей. В последнее время значительную часть подделок составляют банкноты номиналом 5000 рублей».

Так, в прошлом году в суд направлено уголовное дело в отношении организованной преступной группы, состоявшей из 4 фигурантов, которые в период с октября 2024 по январь 2025 года совершили на территории Самарской области не менее 29 фактов сбыта поддельных денежных купюр, номиналом 5000 рублей на общую сумму 145 000 рублей.

«Необходимо отметить, что все денежные знаки имеют микроперфорацию, водяные знаки и защитную нить, а некоторые элементы изображения меняют цвет при наклоне. Полный перечень признаков подлинности можно найти на сайте Банка России. Поддельные купюры отличаются некачественной краской, которая неравномерно ложится на бумагу и осыпается. Также сама бумага, используемая при изготовлении фальшивых денег, более плотная, чем у настоящих купюр, а водяные знаки либо отсутствуют, либо выглядят размыто», — комментирует Михаил Федосеев.

Полиция Самарской области информирует, что при возникновении малейшего сомнения в подлинности купюры брать её не следует. Лицу, обнаружившему у себя поддельную денежную купюру, необходимо сразу же обратиться в полицию, постараться вспомнить и рассказать сотрудникам органов внутренних дел, откуда у него появилась данная банкнота. При попытке сбыта поддельной купюры гражданин автоматически становится субъектом преступления (сбытчиком) и будет привлечен к уголовной ответственности по статье 186 УК РФ.

