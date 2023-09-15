В Самарской области вынесен приговор фигуранту ОПГ - похитителю нефти

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Красноярский районный суд Самарской области вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя, входившего в состав организованной группы. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.а ч.4 ст.158 УК РФ (покушение на кражу, совершенную организованной группой из нефтепровода).

В октябре прошлого года сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Самарской области поступила информация о том, что несколько мужчин причастны к хищению нефти из нефтепровода в Красноярском районе. В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали членов ОПГ, которая занималась хищением нефти с помощью врезки в тело трубы на 4,5 км напорного нефтепровода Красноярского месторождения.

Установлено, организатор противоправной деятельности предложил своим знакомым совершить хищение нефти. С этой целью, распределив между собой роли, соучастники арендовали грузовой тягач МАЗ с тентованным прицепом, установили в него емкость для скрытой перевозки нефти, прибыли на место врезки, наполнили цистерну нефтесодержащей жидкостью объемом более 32 кубических метров. Один из фигурантов в это время наблюдал за окружающей обстановкой, и должен был в случае появления посторонних лиц или транспортных средств незамедлительно сообщить об этом по радиостанции подельникам, чтобы они успели скрыться с места совершения преступления.

У задержанных сотрудники полиции обнаружили и изъяли радиостанции, сотовые телефоны, а также перчатки и одежду с характерным запахом нефтепродуктов.

Участник группы – водитель тягача, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. После сбора доказательственной базы оно направлено в суд, который приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.