в Самарской области выгорело почти 10 га леса на особо охраняемой территории

141

Больше 7 часов пожарные боролись с огнем на особо охраняемой природной территории. Пламя вспыхнуло в 6-м квартале Тольяттинского городского лесничества в Автозаводском районе. От этого места до детской многопрофильной больницы — около полутора километров.

Видео полыхающего огнем леса поздно вечером 24 апреля опубликовал в своих соцсетях мэр города Николай Ренц.

— Вновь мы тушим пожары в нашем бедном, измученном огнем лесу. Явный поджог стал сегодня причиной того, что пламенем оказалось пройдено 9,9 гектара. И произошло это на особо охраняемой природной территории, где буквально полторы недели назад мы сажали деревья, — заявил Ренц. — Сейчас очень сухо, пламя перепрыгивает через оградительные полосы.

Сообщение о низовом пожаре в лесу поступило на пульт дежурного в 16:22 в понедельник, 24 апреля.

— Огонь тушат 73 человека, — рассказали в областном МЧС. — Помимо привычной техники, на месте ЧП работают пожарно-насосная станция, рукавный автомобиль, 3 трактора и 2 бойлера. Погибших и пострадавших в пламени нет. К жилым кварталам огонь не подпустили. В 19:13 пожар был локализован. В 23:42 ликвидирован, пишет 63.ру.