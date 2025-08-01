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В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа 2025 года по 4 августа 2025 года. Он действует на территории 16 лесничеств региона:



• Безенчукское

• Большеглушицкое

• Волжское

• Кинельское

• Кинель-Черкасское

• Клявлинское

• Красноярское

• Кошкинское

• Нефтегорское

• Ново-Буянское

• Похвистневское

• Рачейское

• Сергиевское

• Ставропольское

• Шенталинское

• Шигонское



За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:



для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.