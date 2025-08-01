Я нашел ошибку
Главные новости:
Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по выдаче ипотеки
Мишустин поручил проработать предложения Совфеда по выдаче ипотеки
В Самарской области обещают очень жаркий август
В Самарской области обещают очень жаркий август
В Сергиевском районе горела сухая трава на площади 800 кв. м
В Сергиевском районе горела сухая трава на площади 800 кв. м
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
В РФ с 2026 года заработает ГОСТ для свежих фруктов
В РФ с 2026 года заработает ГОСТ для свежих фруктов
У сызранки из подъезда украли велосипед на 13 тысяч рублей
У сызранки из подъезда украли велосипед на 13 тысяч рублей
Команда предприятий Самарской области примет участие в финале проекта ПФО «Молот»
Команда предприятий Самарской области примет участие в финале проекта ПФО «Молот»
Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Сбер подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.32
-1.51
EUR 91.88
-3.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа

1 августа 2025 12:46
74
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа

В связи с высоким риском возникновения лесных пожаров, сохранением в предстоящие дни преимущественно сухой ветреной погоды, а также в целях недопущения природных пожаров и чрезвычайных ситуаций в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа 2025 года по 4 августа 2025 года. Он действует на территории 16 лесничеств региона:

• Безенчукское
• Большеглушицкое
• Волжское
• Кинельское
• Кинель-Черкасское
• Клявлинское
• Красноярское
• Кошкинское
• Нефтегорское
• Ново-Буянское
• Похвистневское
• Рачейское
• Сергиевское
• Ставропольское
• Шенталинское
• Шигонское

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, в том числе за посещение лесов в период установленного ограничения пребывания, предусмотрена ответственность в виде штрафа:

для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;
для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн. рублей.

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
01 августа 2025, 10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
Глава города Иван Носков ответил на самые актуальные вопросы, которые волнуют горожан сегодня. Общество
198
Туристические возможности Самарской области представили в Санкт-Петербурге
01 августа 2025, 09:44
Туристические возможности Самарской области представили в Санкт-Петербурге
Мероприятие стало новым шагом в продвижении туристического потенциала Самарской области на федеральном уровне. Туризм
151
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025, 14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и... Политика
351
В центре внимания
в Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
1 августа 2025  12:46
В Самарской области введен запрет на посещение лесного фонда со 2 августа
32
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
1 августа 2025  10:01
Иван Носков: «Мы должны вернуть Самаре репутацию надежного и ответственного партнера»
201
Туристические возможности Самарской области представили в Санкт-Петербурге
1 августа 2025  09:44
Туристические возможности Самарской области представили в Санкт-Петербурге
152
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
351
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
239
Весь список