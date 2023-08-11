В Самарской области восстановлены права 292 работников предприятия-банкрота на выплату заработной платы

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На контроле прокуратуры Самарской области находилась ситуация с восстановлением прав работников одного из предприятий региона, длительное время сохранявшего задолженность по заработной плате.

При введении в 2013 году процедуры банкротства у организации перед 292 работниками за период с января по декабрь 2012 г. образовалась задолженность по заработной плате в размере более 40 млн рублей.

По требованию органов прокуратуры конкурсный управляющий обратился в суд для изменения очередности текущих требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Самарской области при участии прокуратуры удовлетворено заявление конкурсного управляющего, установлен приоритет погашения требований по заработной плате.

В результате системного взаимодействия с конкурсным управляющим недвижимое имущество предприятия реализовано на торгах. Денежные средства, полученные конкурсным управляющим по договору купли-продажи имущества, направлены на погашение задолженности.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства права работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.