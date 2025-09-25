В Самарской области водитель Лады Гранты погиб, врезавшись в столб

61

ЧП случилось 25 сентября в Волжском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в 01:04 на автодороге «Рождествено-Новинки-Шелехметь» произошла авария с трагическими последствиями. По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в световую опору. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Последствия ДТП ликвидировали пожарные-спасатели ПСЧ №127 и ПСО №46 Самарской области, которые провели аварийно-спасательные работы, включая сбор информации и отключение аккумуляторной батареи автомобиля. Также были задействованы сотрудники территориальной госавтоинспекции и бригада медиков.

Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет Обоз-инфо.