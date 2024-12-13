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В Самарской области водитель, из-за которого погибли двое детей, почти на 9 лет отправится за решетку

13 декабря 2024 13:00
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В Самарской области водитель, из-за которого погибли двое детей, почти на 9 лет отправится за решетку

Спровоцировав массовую аварию на трассе в Сергиевском районе Самарской области, он скрылся.

Трагедия произошла летом 2023 года.

Мужчина за рулем автомобиля Subaru Impreza в нарушение ПДД, выехал на встречку на трассе М5 "Урал". При обгоне он создал помеху для автомобиля Hyundai ix35, водитель которого, уходя от лобового столкновения, свернул на обочину, машину занесло, он попал на встречную полосу, где "зацепил" Ford Transit и врезался в фуру Scania.

В аварии погибли водитель "Хендая" и двое его детей, еще два пассажира получили тяжелые травмы.

Водитель "Субару" без остановки уехал с места ДТП. Позже его нашли и задержали.

Суд постановил, что мужчина виновен в аварии, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет 8 месяцев c отбыванием в колонии-поселении, пишет Сова.

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