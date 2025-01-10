В Самарской области водитель большегруза обвиняется в использовании подложных прав

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Осенью 2024 года сотрудники Госавтоинспекции на 143 км а/д «А-300 «Самара –Большая Черниговка» до Республики Казахстан» остановили для проверки документов большегруз SCANIA, под управлением 25-летнего гражданина одной из соседних республик.

Во время административной процедуры мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение, выданное в одном из соседних государств, которое вызвало у сотрудников сомнения в его подлинности.

Инспекторы поместили автомобиль задержанного на специализированную стоянку, водителя доставили в отдел полиции, а удостоверение изъяли и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа его изготовления, а также признаков подделки.

По результатам исследования установлено, что документ выполнен репрографическим способом печати с применением цветного струйного принтера и не соответствует образцу, с оборотной стороны представленного водительского удостоверения, в нижней части, отсутствуют буквенно-цифровое обозначение и штрих-код, то есть удостоверение имеет признаки подделки.

По данным полицейских, мужчина работает водителем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. По сведениям, полученным из базы данных, водительское удостоверение на имя задержанного не выдавалось, под используемым номером числиться водительское удостоверение другого человека.

Как пояснил начальник группы дознания ОМВД России по Большечерниговскому району майор полиции Сергей Рубцов: «Допрошенный в качестве подозреваемого, злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что водительское удостоверение приобрел через Интернет, так как хотел работать на большегрузе, а в автошколе никогда не учился».

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 327 УК РФ. В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу.