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В Самарской области вандалы осквернили храм и святой источник

19 сентября 2021 11:57
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В Самарской области вандалы осквернили храм и святой источник

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о порче имущества храма. Речь идет об инциденте, произошедшем в селе Богдановка Кинельского района. Там неизвестные разрисовали стены часовни. Со слов местных жителей, была испорчена и вода в святом источнике. По их предположениям, кто-то налил туда солярку.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В настоящее время проводятся следственные и оперативные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению, — рассказали в полиции.

Вода в святом источнике теперь вся в масляных пятнах

Вандалы не поленились оставить надписи на фасаде храма с разных сторон

Часовня построена летом 2009 года. Рядом с источником в честь Серафима Саровского, недалеко от села Богдановка.

Также жители Кинельского района рассказали, что подобными надписями были осквернены и надгробные плиты на местном кладбище, пишет 63.ру.

 

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