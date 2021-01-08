В Самарской области в ДТП в снегопад пострадали двое детей

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7 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП. При этом 5 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе Самарской области в 13:30 на автодороге «Урал»-Новосемейкино». Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», в условиях снегопада, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю «Шевроле Лачетти», под управлением водителя 1982 года рождения, которая двигалась по главной дороге. В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «Шевроле Лачетти» 2013 и 2019 годов рождений, были доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, сообщает облМВД.