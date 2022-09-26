В Самарской области в ДТП пострадали пешеход и трое пассажиров

180

25 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 8 ДТП, в которых пострадали 17 человек.

Одно из ДТП произошло в 14:15 на территории Ставропольского района. Водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по автодороге «Тольятти-Ташелка» со стороны города Тольятти в направлении села Н.Санчелеево. В пути следования на 14км 500м, не справился с управлением, выехал на правую по ходу своего движения обочину, где допустил наезд на стоящий автомобиль «Daewoo Matiz». Иномарка от удара продолжила движение и допустила наезд на пешехода (водитель«Daewoo Matiz».) 1957 года рождения. В результате происшествия пострадали пешеход, водитель «Лада Приора» и трое пассажиров отечественной легковушки: молодые люди 1993 и 1999 годов рождения и девушка 2001 года рождения. Пострадавшие госпитализированы.