 В Самарской области в ДТП погиб водитель и пострадали трое детей

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В Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Все случилось утром в воскресенье, 30 октября, на трассе «Обход Сызрани». Там приблизительно в 8:50 столкнулись два автомобиля - Hyundai Solaris и коммерческий фургон ВИС на базе отечественной Lada.

По словам правоохранителей, в результате аварии погиб водитель фургона. Кроме того, пострадали трое детей-пассажиров иномарки - 15, 10 и 8 лет. Все они были экстренно госпитализированы в ближайшее медицинское учреждение.

На данный момент устанавливаются обстоятельства и причины ДТП, пишет ГТРК Самара.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области