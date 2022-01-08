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В Самарской области участковые продолжают выявлять факты фиктивной регистрации

8 января 2022 11:19
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В Самарской области участковые продолжают выявлять факты фиктивной регистрации

Так, сотрудники отделения по вопросам миграции ОМВД России по Сергиевскому району выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет четырех иностранных граждан.

Полицейские установили, что с сентября по октябрь текущего года местный житель 1976 года рождения, являясь собственником жилого помещения в поселке Лагода, незаконно поставил на учет по месту пребывания четырех граждан одной из соседних республик. В дальнейшем он не собирался предоставлять гражданам жилое помещение для проживания.

Участковыми уполномоченными ОМВД России по Кошкинскому району установлено, что 45-летний житель станции Погрузная Кошкинского района по месту своей регистрации в частном доме незаконно поставил на миграционный учет иностранного гражданина, в дальнейшем не собираясь предоставлять ему жилое помещение для проживания. Подозреваемый неоднократно предупреждался об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон. Мужчина в ходе опроса пояснил, что получил за оказанную услугу денежное вознаграждение.

 В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. Им грозит до трех лет лишения свободы.

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