В Самарской области суд обязал администрацию сельского поселения ликвидировать несанкционированную свалку

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Межрайонной прокуратурой установлено, что на территории сельского поселения Богдановка муниципального района Нефтегорский, на участке местности, расположенном в 500 м восточнее от ул. Фрунзе, в стихийном порядке образовалась свалка мусора.

Проверкой также установлено, что администрацией с.п. Богдановка надлежащим образом не организована регулярная система очистки и удаления отходов, что способствует образованию несанкционированных свалок, захламлению отходами территории населенного пункта.

Помимо прочего, оказывается негативное воздействие на почву земли, а также нарушаются права граждан на благоприятную окружающую среду.

Нефтегорским районным судом по иску прокурора вынесено решение, которым на орган местного самоуправления возложена обязанность по ликвидации свалки отходов.

Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора, сообщает облпрокуратура.