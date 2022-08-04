В Самарской области спасатели потушили два крупных пожара

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Профилактическая работа с населением по соблюдению требований пожарной безопасности как сотрудниками надзорной деятельности, так и самими пожарными на территории Самарской области проводится регулярно.

Обращается внимание жителей и на содержание в исправном состоянии электроприборов. Предварительной причиной пожара, произошедшего в Кинельском районе, послужил как раз аварийный режим работы электрооборудования.

Из оперативной сводки следует, что вчера, в поселке Чубовка, Кинельского района произошел пожар. Вызов поступил в 09.55. Горела кровля дома на площади 120 кв.м., более двух часов огнеборцы ликвидировали возгорание, в 12.17 была объявлена ликвидация пожара. Пожарным удалось не допустить гибели и травмирования людей, а также перехода огня на соседние строения. Для ликвидации пожара было задействовано 17 человек личного состава и 5 единиц техники. В тушении пожара также приняли участие добровольцы с.п. Чубовка.

Также пожар по повышенному рангу вызова произошел в пгт. Мирный Красноярского района. Вызов на пульт пожарной охраны поступил ночью, в 3.10. Горели сараи и гаражи на общей площади 300 кв.м., через 50 минут пожарным удалось остановить распространение огня и в 4.36 полностью ликвидировать пожар. Пострадавших не допущено. Для тушения пожара было задействовано 9 единиц техники и 22 человека, а также ДПК Светлое поле. Причина пожара устанавливается.

Во избежание трагических случаев на пожарах в домах и надворных постройках Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает каждому владельцу о необходимости знать и строго соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Необходимо придерживаться определенных правил по содержанию территории, здания, а также поддержанию в исправном состоянии электропроводки.

Содержание территории:

- территория садоводческих участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т. п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить. Эта мера предосторожности должна соблюдаться круглый год!

- дороги, проезды, подъезды, проходы к домам и водоисточникам, используемым для пожаротушения, должны быть всегда свободными;

- не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

- газобаллонные установки (отдельные баллоны емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех;

- не допускается разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений.

Имеют место быть пожары, возникающие вследствие неконтролируемого отжига прошлогодней травы, сельскохозяйственного пала, не затушенного костра, брошенного окурка.

Содержание зданий для проживания людей:

- у каждого жилого строения должны быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, доходящая до конька крыши;

- окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- пользоваться электропроводами и шнурами с поврежденной изоляцией, завязывать провода, подвешивать на них абажуры и люстры;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без несгораемых подставок, применять самодельные нагревательные электроприборы;

- применять для защиты электросетей самодельные предохранители (скрутки проволоки, гвозди и т.д.);

- допускать включение в электросеть одновременно нескольких электроприборов большой мощности;

- самовольное проникновение в электрощит освещения жилого дома.

В случае прекращения подачи электроэнергии необходимо вызвать электромонтера дежурной службы.

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается:

- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на чердаках, - производить электро-и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;

- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.

Будьте бдительны и осторожны с огнем!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО