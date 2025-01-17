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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь ребенка

17 января 2025 09:39
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В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь ребенка

В ночь на 7 января текущего года на посту ДПС около села Зеленовка Ставропольского района Самарской области во время несения службы полицейские заметили автомобиль Kia Rio, который двигался со стороны города Тольятти и внезапно остановился на разделительной полосе.

Из машины выбежала взволнованная женщина-водитель, которая подбежала к инспекторам и сообщила, что в автомобиле с отцом находится ее двухлетний ребенок, нуждающийся в срочной медицинской помощи. Так же мама пояснила, что у малыша редкое заболевание, и только специалисты областной клинической больницы могут оказать ему необходимую помощь. Ситуация осложнялась погодными условиями, которые создавали дополнительные риски, а время играло критически важную роль.

Оценив всю серьезность положения, командир взвода ОР ДПС капитан полиции Денис Свиридов и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Лобастов приняли единственно правильное решение в создавшейся ситуации -  незамедлительно сопроводить ребенка и его родителей в медицинское учреждение Самары.

Понимая, что жизнь малыша в опасности, инспекторы оперативно организовали транспортировку, пересадив мужчину с ребенком в патрульный автомобиль, чтобы как можно скорее передать малыша в руки врачей. Используя специальные звуковые и световые сигналы полицейские максимально быстро и безопасно сопроводили семейный автомобиль под управлением мамы – водителя до лечебного учреждения.

Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников Госавтоинспекции и медиков, сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

После доставления инспекторы вернулись на пост ДПС, продолжая нести службу и обеспечивать безопасность на дорогах Самарской области.

 «На нашем месте так поступил бы каждый полицейский», - прокомментировали ситуацию инспектора ДПС.

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