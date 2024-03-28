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В Самарской области школа, не сообщившая о драке между учащимся, привлечена к административной ответственности

28 марта 2024 13:15
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В Самарской области школа, не сообщившая о драке между учащимся, привлечена к административной ответственности

Прокуратурой области выявлен факт игнорирования государственным образовательным учреждением Красноармейского района требований Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Так, учреждением образования укрыт от органов прокуратуры, правоохранительных органов факт драки между учащимися, вследствие чего своевременная юридическая оценка действиям подростков не дана.

Укрывательство случаев получения детьми на территории образовательных учреждений телесных повреждений образует в действиях школы состав административного правонарушения, предусмотренный статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Прокуратурой области в отношении учреждения образования возбуждено дело об административном правонарушении, которое судом рассмотрено, юридическому лицу назначено предупреждение.

Судебный акт вступил в законную силу.

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