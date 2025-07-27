В Самарской области разыскивают подростка

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В Самарской области разыскивают несовершеннолетнего. Житель села Андреевка Борского района 2011 года рождения Максим Санников пропал вечером в субботу, 26 июля.

«В 18:00 мальчик ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Полицейские составили и распространили ориентировку с приметами подростка среди личного состава полиции, Росгвардии. Приметы: на вид 13-14 лет, рост 160 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы русые. Был одет: белая майка, черные штаны», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Наряды полиции, участковые уполномоченные, инспекторы по делам несовершеннолетних проводят обход дворов и улиц близлежащих сел, осматривают подвальные и чердачные помещения, заброшенные стройки, пишет 63.ру.

«Всем, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетнего, просьба сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части 8(84666)2-19-77 ОП МВД России „Борский“ по Богатовскому району, или по телефону 112, или по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области 8(999)-701-02-33», — обратились к жителям региона представители МВД.